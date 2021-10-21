Треть опрошенных россиян хотели бы сократить рабочие часы ради личной жизни

Москва, 21 октября. Аналитики сервиса «Работа.ру» и Viber провели исследование с целью выяснить, сколько часов в неделю хотели бы работать россияне. Оказалось, что свыше трети опрошенных (39%) хотели бы сократить трудовые часы, чтобы больше времени уделять личной жизни.

При этом четверть респондентов (26%) относятся к своему рабочему графику нейтрально, 15% полностью им довольны, а 21% россиян удовлетворены частично. Отчасти недовольны им 15% опрошенных, а совсем — 20%, данные опроса передает РИА Новости.

«39% опрошенных жителей России рассказали, что для улучшения баланса хотели бы сократить количество рабочих часов, 18% хотят чаще быть на связи с родными, а 14% — увеличить число инструментов и каналов для коммуникаций по работе», — следует из результатов исследования.

Аналитики также отметили, что восемь процентов респондентов хотели бы меньше общаться со своими коллегами. При этом семь процентов сообщили, что им наоборот не хватает подобных коммуникаций. И только пять процентов россиян хотели бы увеличить объем рабочего времени.

Также аналитики «Работы.ру» выяснили главные причины, по которым граждане увольняются с работы. Оказалось, что чаще всего это происходит из-за отношений внутри коллектива.