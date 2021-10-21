Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 09:29
09:21
Политика
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
09:21
Общество
Кардиолог Аскаров назвал рыбу и орехи продуктами для сохранения молодости сердца
09:20
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту избиения ребенка в магазине Новосибирска
09:17
Происшествия
Работу второго энергоблока остановили на Ростовской АЭС из-за утечки пара
09:17
Общество
Гидрометцентр пообещал потепление в Петербурге до +13 градусов в четверг
09:14
Происшествия
Следственный комитет закончил расследование дела о хищении 120 зданий в Москве
09:10
Армия
The Times: Британия ведет переговоры с Украиной о поставке ракет Brimstone
09:10
Экономика
Курс доллара укрепился на открытии торгов Московской биржи
09:06
Происшествия
Москвичка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла
09:01
Политика
Песков: Путин может провести ежегодную конференцию с журналистами в декабре
Все новости

Треть опрошенных россиян хотели бы сократить рабочие часы ради личной жизни
Общество
Треть опрошенных россиян хотели бы сократить рабочие часы ради личной жизни
pixabay.com  /  mohamed Hassan

Москва, 21 октября. Аналитики сервиса «Работа.ру» и Viber провели исследование с целью выяснить, сколько часов в неделю хотели бы работать россияне. Оказалось, что свыше трети опрошенных (39%) хотели бы сократить трудовые часы, чтобы больше времени уделять личной жизни.

При этом четверть респондентов (26%) относятся к своему рабочему графику нейтрально, 15% полностью им довольны, а 21% россиян удовлетворены частично. Отчасти недовольны им 15% опрошенных, а совсем — 20%, данные опроса передает РИА Новости.

«39% опрошенных жителей России рассказали, что для улучшения баланса хотели бы сократить количество рабочих часов, 18% хотят чаще быть на связи с родными, а 14% — увеличить число инструментов и каналов для коммуникаций по работе», — следует из результатов исследования.

Аналитики также отметили, что восемь процентов респондентов хотели бы меньше общаться со своими коллегами. При этом семь процентов сообщили, что им наоборот не хватает подобных коммуникаций. И только пять процентов россиян хотели бы увеличить объем рабочего времени.

Также аналитики «Работы.ру» выяснили главные причины, по которым граждане увольняются с работы. Оказалось, что чаще всего это происходит из-за отношений внутри коллектива.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Треть опрошенных россиян хотели бы сократить рабочие часы ради личной жизни
россияне опрос исследование рабочие часы
Комментировать