Как решить проблему дефицита рабочих профессий в России, обсудят в «Патриоте»

Строители второй год говорят об огромном дефиците представителей строительных профессий в России, на промышленных предприятиях страны ждут токарей, столяров и фрезеровщиков, а в Минсельхозе РФ придумали, как справиться с дефицитом персонала на предприятиях агропромышленного комплекса путем завоза рабочих из Узбекистана.

Какие профессии сейчас наиболее востребованы, а какие — нет? Зачем вузы, даже непрофильные, продолжают выпускать юристов и экономистов, если для них нет вакансий? Почему российская молодежь в массовом порядке стала блогерами, моделями и бьюти-фотографами? Нужно ли сокращать количество бюджетных мест в вузах и колледжах? Какие изменения ждут рынок труда через десять лет? Как локдаун влияет на рынок труда и на образование персонала?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

Брифинг Ольги Коротеевой состоится 21 октября, в четверг, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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