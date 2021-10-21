Инфекционист Горелов: среди пациентов с COVID-19 выявлено около 10% детей

Москва, 21 октября. Процент зараженных коронавирусной инфекцией детей от общего числа инфицированных варьируется в зависимости от сезона. На текущий момент показатель составляет 10-11%.

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, это число заметно снижается в период каникул, поскольку дети не посещают учебные заведения и совершают меньше контактов с другими людьми, передает РИА Новости. Повышение можно наблюдать в период учебного процесса.

«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших <…>», — объяснил Горелов.

Однако в скором времени число зараженных, в том числе и детей, может заметно увеличиться в России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территорию страны пришла новая разновидность штамма COVID-19 «Дельта» под названием AY.4.2.