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Тарасенко и Барбашев принесли победу «Сент-Луису» в матче против «Вегаса»

  /   Обновлено: 21 октября 2021 08:49
Спорт
Тарасенко и Барбашев принесли победу «Сент-Луису» в матче против «Вегаса»
AP/TASS  /  Rick Scuteri

Лас-Вегас, 21 октября. «Сент-Луис» выиграл у «Вегаса» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отметились результативными действиями.

В составе «Сент-Луиса» отличились Брэндон Саад (24-я минута), Владимир Тарасенко (50), Иван Барбашев (59, в пустые ворота). У «Вегаса» единственную шайбу забросил Уильям Карлссон (9).

«Сент-Луис» одержал три победы в трех играх регулярного чемпионата. У «Вегаса» два поражения в трех встречах. Следующий матч команда Крэйга Беруби проведет 24 октября против «Лос-Анджелеса» на домашней площадке. «Вегас» же днем ранее сразится с «Эдмонтоном».

Накануне «Миннесота Уайлд» обыграла «Виннипег Джетс» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:5. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло (дубль), Юэль Эрикссон Эк (хет-трик) и Маркус Фолиньо. У «Виннипега» шайбы на свой счет записали Кайл Коннор (дубль), Джош Моррисси, Пьерр-Люк Дюбуа и Эндрю Копп.

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