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Немецкие археологи нашли останки модника из раннего Средневековья
Наука
Немецкие археологи нашли останки модника из раннего Средневековья
СК по Краснодарскому краю

Берлин, 21 октября. Ученые из Баварского государственного управления по охране памятников обнаружили рядом с городом Нердлинген останки мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии.

При мужчине был найден роскошный гребень с изображением животных. Те времена не отличались богатством, поэтому в вещах усопших редко можно найти красивые вещи. Ученые предположили, что гребень владелец использовал для укладки бороды и волос, передает Daily Mail. По всей видимости, мужчина имел высокий статус в обществе.

Неподалеку обнаружились останки женщины возрастом также до 40 лет. При ней нашлись изысканные украшения, ткацкий меч и консервированные яйца.

В Армении ученые недавно обнаружили некрополь. Раскопки проходили близ города Аштарак, в гробнице археологам удалось найти расписные глиняные сосуды и останки животных.

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