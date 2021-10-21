Немецкие археологи нашли останки модника из раннего Средневековья

Берлин, 21 октября. Ученые из Баварского государственного управления по охране памятников обнаружили рядом с городом Нердлинген останки мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии.

При мужчине был найден роскошный гребень с изображением животных. Те времена не отличались богатством, поэтому в вещах усопших редко можно найти красивые вещи. Ученые предположили, что гребень владелец использовал для укладки бороды и волос, передает Daily Mail. По всей видимости, мужчина имел высокий статус в обществе.

Неподалеку обнаружились останки женщины возрастом также до 40 лет. При ней нашлись изысканные украшения, ткацкий меч и консервированные яйца.

В Армении ученые недавно обнаружили некрополь. Раскопки проходили близ города Аштарак, в гробнице археологам удалось найти расписные глиняные сосуды и останки животных.