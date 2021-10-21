Выполнение пусковых работ могло стать причиной взрыва в котельной Екатеринбурга

Екатеринбург, 21 октября. Сотрудники МЧС России прибыли к месту взрыва котельной в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Предварительный осмотр показал, что в строении выбиты стекла окон, следов возгорания на месте происшествия не наблюдается. Согласно неподтвержденной информации, пострадавших в результате инцидента также нет.

По некоторым данным, инцидент произошел в результате выполнения персоналом пусковых работ. Детали выясняют сотрудники экстренных служб.

Местные жители сообщили, что на месте происшествия прогремел взрыв, от которого у горожан заложило уши. Предположительно, котельная находится на улице Гурзуфской.