Власти Хабаровского края обязали 80% работников некоторых сфер привиться от COVID-19

Хабаровск, 21 октября. Количество работников сфер услуг, ЖКХ, транспорта, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, увеличили в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

Прежний показатель 60% увеличили до 80%. Именно столько сотрудников должны пройти вакцинацию от COVID-19 до 2021 года. Попадающие под это постановление граждане до 20 ноября должны привиться первым компонентом препарата, а до 20 декабря — вторым. Речь идет о работниках бань, театров, магазинов, кафе, таксистах, медработниках и других.

«В срок до 20 ноября 2021 года в Хабаровском крае необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 декабря вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, служащих», — говорится в документе.

Эпидемиологическую ситуацию в Хабаровском крае признали неблагоприятной. В связи с этим местные власти ввели ряд ограничений.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Граждане смогут сохранить свои заработные платы.