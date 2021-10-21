Арестович: Кравчук успешно проходит реабилитацию после операции на сердце

Киев, 21 октября. Экс-президент Украины Леонид Кравчук все еще находится в Германии после перенесенной операции на сердце. В данный момент он проходит реабилитацию, заявил советник офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что вопрос о состоянии Кравчука весьма деликатный, так как его родные и близкие просили не поднимать эту тему. Однако вопреки пожеланию семьи пациента Арестович все же решил высказаться.

«Кравчук проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная. Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — заявил советник офиса Зеленского в эфире телеканала «Наш».

Леонид Кравчук в июне этого года перенес операцию на сердце. Многие украинские СМИ распространили информацию, что он находится в отделении реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

В эфире телеканала «Наш» Арестович также назвал перспективы вступления Украины в НАТО. По его словам, страна готова на 100% и отвечает всем критериям членства в Североатлантическом альянсе.