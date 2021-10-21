Мощный взрыв прогремел в котельной Екатеринбурга

Екатеринбург, 21 октября. Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Екатеринбурге. По предварительным данным, происшествие случилось на котельной «ЕТС». Информации о пострадавших и величине разрушений пока нет.

По словам местных жителей, после мощного хлопка у них заложило уши. На опубликованных в соцсетях видеороликах можно заметить, как из труб в котельной стремится вверх красный пар. Информацию о взрыве подтвердил местный портал E1.ru.

Все обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливаются. На место прибыли сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.

Днем ранее взрыв прогремел в торговом центре «Атлас» в Воронежской области. Причиной хлопка названо самодельное взрывное устройство.