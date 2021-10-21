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Власти США сообщили о сокращении населения со средним заработком

  /   Обновлено: 21 октября 2021 08:15
Экономика
Власти США сообщили о сокращении населения со средним заработком
youtube.com  /  Политика Сегодня

, 21 октября. Количество американцев, которые получают среднюю заработную плату сокращается из-за экономической ситуации в стране. Об этом говорят статистические данные министерства социального обеспечения США.

Согласно аналитическому исследованию ведомства, половина всех трудящихся в Соединенных Штатах за прошлый год заработали 34,6 тысячи долларов. При этом средний доход в США достигает значения в 53,4 тысячи долларов в год.

Для граждан постсоветского пространства и СНГ такая оплата труда кажется значительной, однако покупательская способность доллара разнится. При пересчете разница не достигнет десятикратных значений. Например зарплата украинца меньше чем в США в 2,6 раза, а россиянина в два. Однако в этих расчетах не учитываются налоги, которые в Соединенных Штатах составляют от 10 до 39,6 процента.

Также министерство сообщило, что в стране выросла медианная зарплата. Совокупность этих факторов может указывать на то, что прослойка среднего класса, на которую опиралось Правительство США с конца Второй Мировой войны исчезает.

Ранее президент США Джо Байден одобрил повышение порога госдолга страны. Законодательная мера будет действовать до 3 декабря текущего года.

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сша зарплата средний класс
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