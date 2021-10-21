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Вильфанд предупредил жителей Московской области о похолодании на следующей неделе

  /   Обновлено: 21 октября 2021 08:10
Общество
Вильфанд предупредил жителей Московской области о похолодании на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 21 октября. Жители Московской области могут насладиться последними теплыми деньками до конца этой недели. Однако потом их ждет отрицательная температура, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, со следующей недели ожидается отрицательная температура — до минус шести градусов. Днем будем немного теплее — от минус одного до плюс четырех, передает ТАСС.

«Начнется понижение в субботу. Это переходный день, температура будет в диапазоне 7–9 градусов тепла. А уже в воскресенье и ночью, и днем — от нуля до плюс пяти градусов», — отметил синоптик.

Вильфанд предупредил, что подобные колебания означают скорой приход зимы. Это является так называемым «синоптическим сезоном» — процессы в нем происходят крайне быстро, заключил он.

Жители Сибири на текущей неделе и вовсе столкнутся с температурными аномалиями. Отклонения будут на уровне 10-12 градусов, сообщил Вильфанд.

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