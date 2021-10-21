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Пушков констатировал проигрыш Польши в битве против российского газа

  /   Обновлено: 21 октября 2021 08:06
Экономика
Пушков констатировал проигрыш Польши в битве против российского газа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 октября. Польские политики предприняли большое количество усилий, чтобы сорвать договоренности европейских стран с Россией о поставках газа. В итоге эти действия ни к чему не привели, заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Европа уже давно осознала, что зеленая энергетика пока не может заменить природный газ. Без голубого топлива западным странам не выжить даже с сильными северными ветрами.

«Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно — и снова бессмысленно», — написал Пушков.

Здравый смысл не входит даже в пятерку главных признаков польских политиков. Обычно ими управляют эмоции и гордыня, заключил сенатор.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев ранее заявил, что курс на зеленую экономику привел Европу к энергетическому кризису. С дефицитом электроэнергии и строгой экономией энергоресурсов столкнулся и Китай.

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польша пушков газовый кризис
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