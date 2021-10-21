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Двое пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром попали в реанимацию
Происшествия
Двое пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром попали в реанимацию
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Владимир, 21 октября. Двое из шести пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика, которая произошла во Владимирской области и унесла жизни четырех человек, направлены в реанимацию. Такую информацию привели в больнице скорой помощи Владимира.

ДТП произошло на 187-м километре автодороги М7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области. Автобус Mercedes направлялся в сторону Нижнего Новгорода, однако в ходе движения совершил наезд на стоящий на обочине большегруз. По некоторым данным, в момент аварии в автобусе было десять человек. Известно о четырех погибших и шести пострадавших.

«Двое тяжелых в реанимации... остальные по отделениям», — поделились в больнице.

Тем временем в интернет просочились первые кадры с места страшной аварии под Владимиром. На видеоролике можно заметить сотрудников полиции, которые осматривают поврежденные машины.

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