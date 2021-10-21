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Арестович указал на превосходство Украины над многими членами НАТО

  /   Обновлено: 21 октября 2021 08:00
Политика
Арестович указал на превосходство Украины над многими членами НАТО
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 21 октября. Украина полностью готова к вступлению в НАТО. В составе организации страна стала бы четвертой по силе среди всех членов Альянса, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Чиновник назвал стопроцентной подготовку страны в техническом плане для членства в НАТО. При этом необходимо политическое решение со стороны членов Альянса.

Арестович выразил уверенность в военном потенциале своей страны. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают по своей мощи лишь трем-четырем странам Североатлантического альянса.

«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим (Альянсу. – Прим. ФАН.) огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — отметил советник главы офиса Зеленского.

Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Александр Чалый призвал Киев начать диалог с Россией и перестать рассчитывать на поддержку США и НАТО. Эксперт выразил уверенность, что в случае возникновения военных действий между Москвой и Киевом физической помощи от Запада украинские власти не дождутся.

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