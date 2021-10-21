Власти Омской области нашли инвесторов для строительства нового аэропорта

Омск, 21 октября. Омская область подала заявку на возведение нового аэропорта, заявил губернатор Алексей Бурков в ходе выступления с бюджетным посланием региональному заксобранию.

Проект уже нашел своих инвесторов, которые готовы вложить 13 миллиардов рублей в его реализацию. По словам Буркова, власти рассчитывают получить поддержку со стороны федерального центра.

«Мы подали заявку на создание нового аэропорта. По этому проекту уже есть инвесторы, готовые вложить 13 миллиардов рублей собственных средств. Рассчитываем на поддержку федерального центра», — отметил губернатор.

Заседание проходит в зале регионального правительства в четверг, 21 октября. В рамках встречи Бурков обозначит ключевые направления экономической и социальной политики Омской области на следующий год. Глава региона уделит внимание вопросам развития сельских территорий, инфраструктуры, строительства дорог и так далее.

На заседании Бурков рассказал о ходе строительства спортивного комплекса «Арена». Возведение объекта на 12 тысяч человек планируется завершить уже в следующем году.