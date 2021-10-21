Либеральная коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с Москвой и Пекином

Прага, 21 октября. Программа новой лидирующей коалиции Чехии, которая сейчас формируется содействием пяти либеральных фракций, несет в себе также план ревизии взаимодействия с Россией и Китаем. Такое заявление прессе сделал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

Политик отметил, что новые руководители страны сделают акцент на обеспечении соблюдения прав человека и развитии гражданского общества. По словам Дворжака, либеральная коалиция также планирует принять «Закон Магнитского».

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — сказал чешский госдеятель.

Мартин Дворжак обратил внимание, что партии считают первостепенной важностью оградить «недемократические государства» от ключевой инфраструктуры Чехии. В то же время Прага планирует увеличить расходы на оборонный комплекс к 2025 году до 2% ВВП. Такое требование Североатлантический альянс выдвинул для всех стран-участниц.

Тем временем спикер Парламента Чехии Милош Выстрчил призвал лишить полномочий президента республики Милоша Земана. Соответствующее заявление он сделал на фоне госпитализации нынешнего главы государства.