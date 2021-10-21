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CNRS: первые домашние лошади появились порядка 4,2 тысячи лет назад

  /   Обновлено: 21 октября 2021 07:51
Наука
CNRS: первые домашние лошади появились порядка 4,2 тысячи лет назад
pixabay.com

Москва, 21 октября. Международная группа ученых, в состав которой входили российские исследователи обнаружила, что домашних лошадей от их сородичей отличала пара генов, которые дали им крепкую спину и послушание. Первые домашние лошади появились, по данным исследователей, примерно 2200 года до н. э. в Понтийско-Каспийской степи.

Археологи провели масштабную работу, изучив древние останки лошадей, живших в Евразии с 50 000 по 200 год до н. э., и обнаружили среди них 273 генома древних непарнокопытных. Их сравнили с геномом современных коней, информирует Nature.

«Мы знали, что разгадка кроется где-то между 4 тысячами и 6 тысячами лет назад», — заявил в релизе Российского научного фонда профессор-исследователь CNRS Людовик Орландо.

В бронзовом веке лошади стали широко использоваться людьми. На этих животных отправлялись в путешествия, их дарили друг другу как символ богатства и достатка, разводили как ценный товар.

Это не самая впечатляющая археологическая находка октября. При раскопках гробницы рядом с останками усопших в провинции Чжэцзян были обнаружены керамические изделия, в которых все еще были остатки пива.

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