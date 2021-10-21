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Губернатор Омской области отчитался о ходе строительства спорткомплекса «Арена»
Спорт
Губернатор Омской области отчитался о ходе строительства спорткомплекса «Арена»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Омск, 21 октября. Строительство спортивного комплекса «Арена» вместимостью 12 тысяч человек завершится в 2022 году. Об этом в ходе послания законодательному собранию региона заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Чиновник добавил, что новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) местная команда «Авангард» начет на новом стадионе. Однако конкретные сроки реализации проекта Бурков не назвал.

Заседание началось 21 октября в 10:00 по местному времени. Во время послания законодательному собранию глава региона обозначит основные приоритеты экономической и социальной политики на будущий год.

Одним из последних нововведений в Омской области стала обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач региона Александр Крига.

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авангард арена законодательное собрание александр бурков
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