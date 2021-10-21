«Спартак» выступил с заявлением в связи с нападением на журналиста после матча ЛЧ в Москве

Москва, 21 октября. Российского журналиста издания РБК Александра Щеголева избил футбольный болельщик у VIP-сектора стадиона «Открытие Банк Арена» после матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Лестером». Руководство красно-белых осудило подобный инцидент и встало на сторону пострадавшего.

Telegram-канал «112» узнал, что на корреспондента напал экс-глава движения спартаковских фанатов «Фратрия» Валентин Коршунов. Нападавший после драки находился в отделении полиции, а пострадавшему оказывалась медицинская помощь.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — следует из официального сообщения команды.

В день драки московский «Спартак» встретился с английским «Лестером» в розыгрыше Лиги Европы. Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 3:4, несмотря на то, что по ходу игры москвичи имели преимущество в два мяча.