Кембридж, 21 октября. Киеву пора осознать, что в текущей ситуации членство в НАТО Украине не светит, считает декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон.

По словам специалиста, европейские страны не сформировали единой позиции по поводу Украины и ее вступления в Альянс. В связи с чем единогласное решение, необходимое для членства, принято не будет, передают «Известия».

«Киеву следует признать, что членство в НАТО на данный момент для них практически невозможно, потому что для этого потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого просто не произойдет. Текущий непростой статус-кво, о котором мы говорили, сохранится», — объяснил эксперт.

Колтон добавил, что Соединенные Штаты не готовы рисковать ради Украины. Как отметил профессор, Вашингтон игнорировал все провокации даже при бывшем президенте Дональде Трампе. Киев же ошибочно полагает, что американская поддержка будет длиться бесконечно.

Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, считает, что США являются главными партнерами страны. Об этом он заявил в ходе с главой Пентагона Ллойдом Остином.