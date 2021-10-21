Новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаружили в России

Москва, 21 октября. Новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2 выявили на территории России. По словам специалистов Роспотребнадзора, он может начать вытеснять старые версии.

Однако все еще остается шанс, что новый вариант не будет широко распространяться. В таком случае скачка заболеваемости не произойдет, отметили в ведомстве.

«Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus"», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Избежать нераспространения нового штамма можно с помощью вакцинации. Все зарегистрированные в России препараты против коронавируса эффективны в борьбе с очередной «дельтой».

Ранее врачи сообщили, что COVID-19 можно выявить по специфическому кашлю, на который жалуются многие пациенты. Сухой, грудной кашель без мокроты может говорить не только об астме, но и о заражении новой коронавирусной инфекцией.