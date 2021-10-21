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Новый больничный комплекс с поликлиникой появится в Подмосковье в 2022 году
Общество
Новый больничный комплекс с поликлиникой появится в Подмосковье в 2022 году
pexels.com

Москва, 21 октября. Больничный комплекс с поликлиникой будет построен на территории городского округа Истра в Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина.

Возведением объекта займутся специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. С такой просьбой к главе государства ранее обратился глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Многопрофильный круглосуточный стационар будет рассчитан на 160 мест. Там развернутся терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация. Получить медицинскую помощь в новой больнице смогут и пациенты с COVID-19.

В составе стационара создадут операционный и диагностические блоки с рентгенодиагностикой. Пациентам будут доступны отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиника.

Площадь застройки больницы составит свыше 17,5 тысячи квадратных метров. Сдать готовый объект планируется уже в мае следующего года.

Сейчас специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ продолжают работы по возведению госпиталей в Татарстане и Архангельской области. Получить медицинскую помощь там смогут военнослужащие, их родственники и гражданское население.

Минобороны по поручению Путина ранее передало российским регионам более 240 тонн сжиженного кислорода. Такие меры были приняты из-за обострившейся обстановки с распространением COVID-19.

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