Песков сообщил о плане Путина провести ежегодную пресс-конференцию

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин намерен провести традиционную пресс-конференцию, на которой подведет итоги уходящего года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства проводит встречи с журналистами в формате большой пресс-конференции регулярно с 2001 года. Мероприятие было отменено лишь с 2008 по 2012 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра страны.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС о проведении мероприятия.

Совсем недавно российский лидер уже пообщался с представителем прессы. Он беседовал с журналисткой американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Путин ответил на вопросы о возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост, о ценах на газ и не только.