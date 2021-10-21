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Песков сообщил о плане Путина провести ежегодную пресс-конференцию
Политика
Песков сообщил о плане Путина провести ежегодную пресс-конференцию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин намерен провести традиционную пресс-конференцию, на которой подведет итоги уходящего года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства проводит встречи с журналистами в формате большой пресс-конференции регулярно с 2001 года. Мероприятие было отменено лишь с 2008 по 2012 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра страны.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС о проведении мероприятия.

Совсем недавно российский лидер уже пообщался с представителем прессы. Он беседовал с журналисткой американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Путин ответил на вопросы о возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост, о ценах на газ и не только.

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