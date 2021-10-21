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Игра God of War 2018 года станет доступна для ПК с 14 января

  /   Обновлено: 21 октября 2021 06:54
Технологии
Игра God of War 2018 года станет доступна для ПК с 14 января
Скриншот игры God of War

Токио, 21 октября. Игра God of War, вышедшая для игровых приставок Sony в 2018 году, наконец-то дойдет до пользователей персональных компьютеров. Компания объявила об этом на своем сайте.

Выпущенную ранее эксклюзивно для PlayStation 4 игру портируют для ПК. Издатели сообщили, что консольная версия уже разлетелась тиражом около 19,5 миллионов копий.

«Мы рады сообщить, что God of War (2018) выйдет на ПК 14 января 2022 года», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

ПК-пользователей порадуют разрешением картинки 4K, интеграцией с системой сглаживания с помощью глубокого обучения, поддержкой экранов сверхширокого формата 21:9, а также беспроводных геймпадов DualShock 4 и DualSense.

Серия игр God of War насчитывает несколько частей, первая из которых вышла в далеком 2005 году. До 2018 года сеттинг основывался на греческих мифах. В God of War (2018) главный герой Кратос боролся уже с выходцами из скандинавской мифологии.

Ранее один из пользователей YouTube опубликовал короткий видеоролик экранизации игры Uncharted. Согласно слухам, официальная премьера трейлера должна состояться 21 октября.

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