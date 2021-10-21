Диетолог Ермоленкова назвала регулярное питание секретом хорошего настроения

Москва, 21 октября. Регулярное трехразовое питание с двумя перекусами и правильный рацион для поддержания сахара в крови могут поспособствовать хорошему настроению человека. Об этом рассказала врач-диетолог Альбина Ермоленкова.

Эксперт советует следовать правилам здорового пищевого поведения. Первое из них — умение не «заедать» стресс, а есть по утвержденной схеме, отметила специалист в беседе с телеканалом «360».

«Четверть порции должна быть белковой, еще четверть — содержать сложные углеводы и две четверти — фрукты и овощи», — подчеркнула врач.

При ровном уровне сахара крови, без скачков, организм прекрасно себя чувствует, а душевное состояние становится спокойным и благодушным. Нужно лишь следить за противопоказаниями. Например, людям с гастритом или язвой желудка запрещено есть чеснок, который для остальных послужит отличным стимулятором иммунной системы.