Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 07:53
07:51
Наука
CNRS: первые домашние лошади появились порядка 4,2 тысячи лет назад
07:46
Спорт
Губернатор Омской области отчитался о ходе строительства спорткомплекса «Арена»
07:44
Происшествия
Пермяк регулярно насиловал семилетнюю дочь своих друзей
07:41
Происшествия
«Спартак» выступил с заявлением в связи с нападением на журналиста после матча ЛЧ в Москве
07:27
Политика
Профессор Гарварда Колтон: членство Украины в НАТО практически невозможно
07:17
Общество
Новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаружили в России
07:10
Общество
Новый больничный комплекс с поликлиникой появится в Подмосковье в 2022 году
07:10
Политика
Песков сообщил о плане Путина провести ежегодную пресс-конференцию
06:54
Технологии
Игра God of War 2018 года станет доступна для ПК с 14 января
06:32
Общество
Диетолог Ермоленкова назвала регулярное питание секретом хорошего настроения
Все новости

Итальянские стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста
Общество
Итальянские стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста
pixabay.com

Рим, 21 октября. Бортпроводницы итальянской авиакомпании Alitalia провели акцию протеста в знак несогласия с ликвидацией перевозчика. Стюардессы сняли с себя униформу и стояли в одних ночных рубашках в самом центре Рима, пишет газета Il Messaggero.

Девушки устроили протест на площади Капитолийского холма. Бортпроводницы встали в несколько рядов и разделись, скинув рабочую форму и оставшись только в ночном белье. Участницы акции таким образом выразили недовольство условиями, в которых оказались их коллеги после ликвидации Alitalia.

Ранее шестеро посетителей музея Прадо в испанском Мадриде начали протест у полотна «Менины» Диего Веласкеса. Люди угрожали совершить массовое самоубийство в случае, если председатель кабмина Педро Санчес не выполнит выдвинутых ими требований.

Американские правозащитники также устроили протест у здания Белого дома с требованием внести изменения в организацию голосования граждан. На митинге была задержана звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Итальянские стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста
италия рим протест alitalia
Комментировать