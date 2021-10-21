Итальянские стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста

Рим, 21 октября. Бортпроводницы итальянской авиакомпании Alitalia провели акцию протеста в знак несогласия с ликвидацией перевозчика. Стюардессы сняли с себя униформу и стояли в одних ночных рубашках в самом центре Рима, пишет газета Il Messaggero.

Девушки устроили протест на площади Капитолийского холма. Бортпроводницы встали в несколько рядов и разделись, скинув рабочую форму и оставшись только в ночном белье. Участницы акции таким образом выразили недовольство условиями, в которых оказались их коллеги после ликвидации Alitalia.

Ранее шестеро посетителей музея Прадо в испанском Мадриде начали протест у полотна «Менины» Диего Веласкеса. Люди угрожали совершить массовое самоубийство в случае, если председатель кабмина Педро Санчес не выполнит выдвинутых ими требований.

Американские правозащитники также устроили протест у здания Белого дома с требованием внести изменения в организацию голосования граждан. На митинге была задержана звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано.