Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром

Владимир, 21 октября. Страшное ДТП произошло после столкновения автобуса Mercedes и грузовика в Судогодском районе Владимирской области. Авария унесла жизни четырех человек и покалечила еще шестерых. В Сети появились первые кадры с места серьезного столкновения.

Поздно ночью автобус следовал в сторону Нижнего Новгорода, когда водитель транспорта допустил столкновение с большегрузом. Грузовик стоял на обочине, и удар оказался такой силы, что оба транспорта серьезно смяло.

Причины и обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. На кадрах можно заметить, что на месте работают сотрудники полиции. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент данных об их состояниях не поступало.

Неделю назад под Екатеринбургом произошла страшная авария между Honda Civic и фурой. Жертвой ДТП стала пожилая супружеская пара.