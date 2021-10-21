Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 07:52
07:51
Наука
CNRS: первые домашние лошади появились порядка 4,2 тысячи лет назад
07:46
Спорт
Губернатор Омской области отчитался о ходе строительства спорткомплекса «Арена»
07:44
Происшествия
Пермяк регулярно насиловал семилетнюю дочь своих друзей
07:41
Происшествия
«Спартак» выступил с заявлением в связи с нападением на журналиста после матча ЛЧ в Москве
07:27
Политика
Профессор Гарварда Колтон: членство Украины в НАТО практически невозможно
07:17
Общество
Новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаружили в России
07:10
Общество
Новый больничный комплекс с поликлиникой появится в Подмосковье в 2022 году
07:10
Политика
Песков сообщил о плане Путина провести ежегодную пресс-конференцию
06:54
Технологии
Игра God of War 2018 года станет доступна для ПК с 14 января
06:32
Общество
Диетолог Ермоленкова назвала регулярное питание секретом хорошего настроения
Все новости

Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром
Происшествия
Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Владимир, 21 октября. Страшное ДТП произошло после столкновения автобуса Mercedes и грузовика в Судогодском районе Владимирской области. Авария унесла жизни четырех человек и покалечила еще шестерых. В Сети появились первые кадры с места серьезного столкновения.

Поздно ночью автобус следовал в сторону Нижнего Новгорода, когда водитель транспорта допустил столкновение с большегрузом. Грузовик стоял на обочине, и удар оказался такой силы, что оба транспорта серьезно смяло.

Причины и обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. На кадрах можно заметить, что на месте работают сотрудники полиции. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент данных об их состояниях не поступало.

Неделю назад под Екатеринбургом произошла страшная авария между Honda Civic и фурой. Жертвой ДТП стала пожилая супружеская пара.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром
дтп авария видео владимирская область
Комментировать