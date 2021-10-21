Space Adventures: съемки на МКС оживили интерес к космическому туризму

Москва, 21 октября. Люди стали больше интересоваться полетами на корабле «Союз» после запуска на орбиту киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, заявил глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.

Съемки на МКС были масштабным событием с точки зрения маркетинга и заслуживают аплодисментов, считает собеседник РИА Новости. Кроме того, это было сделано для общего развития космического туризма.

«Однозначно рынок космического туризма сместил фокус на Россию и оживился», — отметил Костенко.

Проект «Вызов» стал блестящей презентацией российской космонавтики голливудского уровня, считает Костенко. Такого еще ни разу не было в истории России, и интерес людей к космическому туризму резко оживился. В офис компании Space Adventures стало поступать больше звонков, руководство ожидает заключения выгодных контрактов.

Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября. После этого он прошел медицинский осмотр и начал реабилитацию после трудного перелета в Звездном Городке.