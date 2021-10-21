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Ребенок из Южно-Сахалинска сломал руку в автобусе по пути в школу
Происшествия
Ребенок из Южно-Сахалинска сломал руку в автобусе по пути в школу
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Южно-Сахалинск, 21 октября. Мальчик ехал в школу на автобусе, во время остановки его руку зажало между поручнем и дверью. О происшествии в Южно-Сахалинске рассказала мама ребенка.

Инцидент произошел в автобусе №3 между улицами Хабаровской и Крайней около 13:00. Рука школьника застряла, и на помощь мальчику поспешили очевидцы случившегося. Они высвободили конечность и успокоили его, рассказали в аккаунте «Инцидент 65».

«Руку моего сына зажало между поручнем и дверь, впоследствии – перелом», — сообщила мать ребенка и поблагодарила граждан за помощь.

Мэрия Южно-Сахалинска проверяет факт травмирования ребенка в городском автобусе и выясняет подробности инцидента. В администрации напомнили, что обо всех подобных ситуациях нужно обращаться в диспетчерскую службу.

Еще один инцидент зафиксировали на днях в Екатеринбурге. Резкое торможение автобуса привело к травмам у четырех пассажирок. Жительницы города не смогли удержать равновесие и упали. Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь пострадавшим.

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автобус школьник травма
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