CGTN: взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского Шэньяна

Шэньян, 21 октября. Один из ресторанов в городе Шэньян в провинции Ляонин (северо-восточная часть КНР) взорвался. Об этом сообщил местный телеканал CGTN со ссылкой на пожарную службу.

Согласно неподтвержденной информации, взрыв случился из-за утечки газа. Информации о количестве пострадавших на данный момент нет. Инцидент произошел в 08:20 утра (03:20 по московскому времени). В Сети пользователи делятся кадрами с места происшествия. На опубликованных снимках видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством.

Похожий случай произошел днем ранее в Воронежской области. Там прогремел взрыв на территории торгового центра «Атлас». Из-за случившегося пострадали обшивка и окна в одноэтажном здании. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.