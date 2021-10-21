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CGTN: взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского Шэньяна

  /   Обновлено: 21 октября 2021 05:59
Происшествия
CGTN: взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского Шэньяна
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Краев

Шэньян, 21 октября. Один из ресторанов в городе Шэньян в провинции Ляонин (северо-восточная часть КНР) взорвался. Об этом сообщил местный телеканал CGTN со ссылкой на пожарную службу.

Согласно неподтвержденной информации, взрыв случился из-за утечки газа. Информации о количестве пострадавших на данный момент нет. Инцидент произошел в 08:20 утра (03:20 по московскому времени). В Сети пользователи делятся кадрами с места происшествия. На опубликованных снимках видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством.

Похожий случай произошел днем ранее в Воронежской области. Там прогремел взрыв на территории торгового центра «Атлас». Из-за случившегося пострадали обшивка и окна в одноэтажном здании. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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