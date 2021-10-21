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Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде
Политика
Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде
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Киев, 21 октября. Пункт вакцинации от COVID-19 намерены организовать в Верховной раде Украины. Соответствующее постановление комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования приводит пресс-служба парламента страны.

В ходе заседания члены комитета подвергли пересмотру прошлое решение по постановлению «О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19». Согласно ему, в период карантина предусматривается установить дополнительные условия допуска в профильные здания для всех сотрудников, посетителей, депутатов, а также журналистов.

«Поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной рады в пленарные недели», — приводит RT текст сообщения.

Аппарат Рады будет обязан не позднее 15 ноября оборудовать посты охраны всеми необходимыми средствами. Также предполагается зарегистрировать постановление, по которому вход в административные здания запретят для всех непривитых депутатов и посетителей.

Украина борется с распространением COVID-19 в стране. Первую украинскую вакцину против коронавирусной инфекции произведут в 2022 году, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Монтаж линии для производства инактивированной вакцины уже начался в городе Харьков.

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