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ВМФ России получит первую неатомную подводную лодку «Кронштадт» уже в 2022 году
Армия
ВМФ России получит первую неатомную подводную лодку «Кронштадт» уже в 2022 году
Пресс-служба ПО Севмаш

Москва, 21 октября. Первая серийная неатомная подлодка проекта 677 «Кронштадт» может оказаться в распоряжении Военно-морского флота (ВМФ) России уже в 2022 году.

Строительством корабля занимаются «Адмиралтейские верфи». ТАСС передает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

«Передача первой серийной "Лады" — подлодки проекта 677 "Кронштадт" — планируется на 2022 год», — заявил источник.

Подводные лодки проекта 677 типа «Лада» относятся к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Разработчиком является Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Отличительными чертами «Лады» называют высокую скорость хода, маленький уровень шума, наличие современной радиоэлектроники и оборудование, куда более превосходящее в своей эффективности аппараты подлодок третьего поколения. Надводное водоизмещение равняется порядка 1,75 тысячи тонн, скорость под водой будет достигать 21 узла.

Ранее сообщалось, что на вооружение Черноморского флота ВМФ РФ до конца 2021 года поступит патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». К настоящему моменту на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, которые начнутся в ближайшее время.

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