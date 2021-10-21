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Экс-президент США Билл Клинтон наслаждается осенью после выписки из больницы
Политика
Экс-президент США Билл Клинтон наслаждается осенью после выписки из больницы
wikipedia.org  /  Bert Kaufmann/ CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 21 октября. После выписки из больницы бывший президент США Билл Клинтон пребывает в отличном состоянии. Об этом рассказал он сам на своей странице в соцсети Twitter.

Клинтон очень рад своему возвращению домой и наслаждается осенней погодой. Экс-президент в очередной раз выразил благодарность медикам из центра UC Irvine, в котором он проходил лечение.

«Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — заявил Клинтон, призвав американцев следить за своим здоровьем.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 годы. Две недели назад его госпитализировали в штате Калифорния, обнаружив инфекцию мочевыводящих путей. Она попала в кровеносную систему и вызвала ухудшение самочувствия бывшего главы США. Врачи своевременно назначили лечение Клинтону, и уже 17 октября он покинул медицинское учреждение.

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