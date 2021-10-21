Четыре человека погибли при столкновении автобуса Mercedes и грузовика под Владимиром

Владимир, 21 октября. Серьезная авария с участием автобуса Mercedes и большегруза произошла ночью во Владимирской области. В результате ДТП погибли четыре человека и еще шестеро пострадали, сообщили в областном управлении МВД.

Автобус следовал по трассе в сторону Нижнего Новгорода. В момент движения водитель допустил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине.

Точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить. На месте аварии работают полицейские и представители экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Накануне на юго-западе Москвы произошло столкновение автобуса и легковушки. В результате аварии серьезные травмы получил несовершеннолетний.