Короткометражку карельского режиссера Хаакана покажут на фестивале в Германии

Ганновер, 21 октября. Короткометражный фильм под названием «Професьон де фуа» от режиссера из Карелии Александра Хаакана покажут на немецком фестивале Bastalavista.

Сюжет кинокартины расскажет о мастере-пиротехнике, который нашел свое призвание в индустрии производства фильмов. Персонажа по имени Дима будут преследовать несчастья, в числе которых предательство жены и потеря дома. По ходу короткометражки зритель будет наблюдать, как обстоятельства заставляют терпеливого и уравновешенного мужчину выходить из себя.

В фильме сыграли множество актеров, среди которых Дмитрий Барков, Андрей Феськов, Юрий Салтыков, Евгения Свиридова и другие. Фестиваль пройдет в городе Ганновер с 4 по 19 декабря.

Отметился также и режиссер Влад Фурман за свой фильм «Родитель», снятый в Санкт-Петербурге. Кинокартину представили на фестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке, где она получила восемь наград.