Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 06:22
06:18
Происшествия
Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром
06:17
Общество
Space Adventures: съемки на МКС оживили интерес к космическому туризму
06:07
Происшествия
Ребенок из Южно-Сахалинска сломал руку в автобусе по пути в школу
06:00
Общество
Депутат Вассерман предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии
05:59
Происшествия
CGTN: взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского Шэньяна
05:56
Политика
Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде
05:45
Армия
ВМФ России получит первую неатомную подводную лодку «Кронштадт» уже в 2022 году
05:42
Политика
Экс-президент США Билл Клинтон наслаждается осенью после выписки из больницы
05:37
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении автобуса Mercedes и грузовика под Владимиром
05:23
Общество
Короткометражку карельского режиссера Хаакана покажут на фестивале в Германии
Все новости

Российские водители стали чаще получать штрафы
Общество
Российские водители стали чаще получать штрафы
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 21 октября. За техническое обслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдавали в среднем по 4495 рублей — это на 10% больше, чем в 2020 году. Средний чек штрафа не изменился и составил 511 рублей.

При этом автовладельцы отдали из своего кармана в январе-сентябре 2021 года 2906 рублей, что на 13,4% больше, чем в этот же период в 2020 году. Средний оборот в этой категории вырос почти на 26%, информирует «Газета.ру».

Больше россияне стали платить и за бензин. Средний чек поднялся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей.

Ранее в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса сообщили, что в российских регионах наблюдается стремительный рост розничных цен на бензин. Больше всего стоимость топлива выросла в Костромской области, Ингушетии и Чечне.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские водители стали чаще получать штрафы
автомобиль бензин штраф
Комментировать