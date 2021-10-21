Российские водители стали чаще получать штрафы

Москва, 21 октября. За техническое обслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдавали в среднем по 4495 рублей — это на 10% больше, чем в 2020 году. Средний чек штрафа не изменился и составил 511 рублей.

При этом автовладельцы отдали из своего кармана в январе-сентябре 2021 года 2906 рублей, что на 13,4% больше, чем в этот же период в 2020 году. Средний оборот в этой категории вырос почти на 26%, информирует «Газета.ру».

Больше россияне стали платить и за бензин. Средний чек поднялся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей.

Ранее в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса сообщили, что в российских регионах наблюдается стремительный рост розничных цен на бензин. Больше всего стоимость топлива выросла в Костромской области, Ингушетии и Чечне.