Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 06:22
06:18
Происшествия
Появились первые кадры с места смертельной аварии под Владимиром
06:17
Общество
Space Adventures: съемки на МКС оживили интерес к космическому туризму
06:07
Происшествия
Ребенок из Южно-Сахалинска сломал руку в автобусе по пути в школу
06:00
Общество
Депутат Вассерман предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии
05:59
Происшествия
CGTN: взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского Шэньяна
05:56
Политика
Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде
05:45
Армия
ВМФ России получит первую неатомную подводную лодку «Кронштадт» уже в 2022 году
05:42
Политика
Экс-президент США Билл Клинтон наслаждается осенью после выписки из больницы
05:37
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении автобуса Mercedes и грузовика под Владимиром
05:23
Общество
Короткометражку карельского режиссера Хаакана покажут на фестивале в Германии
Все новости

Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети

  /   Обновлено: 21 октября 2021 05:11
Политика
Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети
ФБА «Экономика сегодня» .

Вашингтон, 21 октября. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал создание собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMGT). Под ее началом будет также основана социальная сеть TRUTH social, говорится в распространенном пресс-релизе компании.

Как отметил сам Трамп, цель создания заключается в «отпоре тирании технологических гигантов». Бывшего президента возмущает тот факт, что у «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) есть собственный аккаунт в Twitter, а действующий лидер США Джо Байден не предпринимает по этому поводу никаких действий.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки2 <...>. TMGT скоро запустит социальную сеть TRUTH social», — отмечается в сообщении.

Медиагруппа Трампа станет публичной компанией, объединившись с Digital World Acquisition Group. Приложение социальной сети уже доступно для предзаказа на iPhone. Старт бета-тестирования намечен на ноябрь этого года, полноценный запуск ожидается в 2022 году.

Дональд Трамп находит множество причин для недовольства действующей американской властью. Ранее он упрекнул администрацию президента Байдена в уничтожении памяти об отцах-основателях США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети
сша трамп соцсеть truth social
Комментировать