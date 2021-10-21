Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети

Вашингтон, 21 октября. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал создание собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMGT). Под ее началом будет также основана социальная сеть TRUTH social, говорится в распространенном пресс-релизе компании.

Как отметил сам Трамп, цель создания заключается в «отпоре тирании технологических гигантов». Бывшего президента возмущает тот факт, что у «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) есть собственный аккаунт в Twitter, а действующий лидер США Джо Байден не предпринимает по этому поводу никаких действий.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки2 <...>. TMGT скоро запустит социальную сеть TRUTH social», — отмечается в сообщении.

Медиагруппа Трампа станет публичной компанией, объединившись с Digital World Acquisition Group. Приложение социальной сети уже доступно для предзаказа на iPhone. Старт бета-тестирования намечен на ноябрь этого года, полноценный запуск ожидается в 2022 году.

Дональд Трамп находит множество причин для недовольства действующей американской властью. Ранее он упрекнул администрацию президента Байдена в уничтожении памяти об отцах-основателях США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.