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NetEasе: Япония осознала свою беззащитность после маневров России в Сангарском проливе

  /   Обновлено: 21 октября 2021 05:02
Армия
NetEasе: Япония осознала свою беззащитность после маневров России в Сангарском проливе
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 21 октября. Появление российского флота в Сангарском проливе привело в ужас Японию. На это указали аналитики китайского издания NetEasе.

Москва и Токио многие годы не могут решить вопрос принадлежности Курильских островов. После окончания Второй мировой войны они вошли в состав СССР, однако Япония так и не смирилась с этим фактом. На фоне постоянных споров Россия предприняла крайне необычное действие, передает «ПолитРоссия».

Российский флот воспользовался юридической лазейкой, связанной с Сангарским проливом и приблизился к берегам Японии. В этом районе территориальные воды Поднебесной распространяются только на три морские мили вместо обычных 12. Это сделано, чтобы американские корабли могли без нарушений осуществлять морскую навигацию.

Именно в эти воды Россия направила десяток своих боевых кораблей. Ее поддерживал китайский флот в рамках совместных учений.

«Появление такого большого количества кораблей в проливе заставило Японию чувствовать себя неловко», — констатировали китайские аналитики.

Это событие заставило Японию ощутить свою беспомощность и испытать сильный страх. Аналитики уверены, что Токио сам создал условия для подобного инцидента.

Читатели Yahoo News Japan ранее поставили под сомнение способность Японии дать отпор России и Китаю. В случае войны с этими державами Токио проиграет всего за один день.

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россия япония китай
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