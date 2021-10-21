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Верховная рада поддержала закон, который ограничит полномочия мэра Киева Кличко
Общество
Верховная рада поддержала закон, который ограничит полномочия мэра Киева Кличко
instagram.com  /  @vitaliyklitschko

Киев, 21 октября. Депутаты Верховной рады Украины одобрили в первом чтении закон, который предполагает разделение полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом заявил украинский парламентарий Виталий Безгин.

Законодательная норма разработана для того, чтобы оптимизировать работу органов местной государственной власти. Законопроект также исключит монополизацию управления столицей.

«Комитет поддержал законопроект "О столице" ко второму чтению», — сказал депутат.

Согласно тексту документа, райсоветы могут быть восстановлены в качестве органов представительной власти Киева. Мэр будет главой исполнительной ветви власти в городе, а КГГА — законодательной.

Недавно депутат ВР Вадим Рабинович заявил, что Украину ждет энергетическая катастрофа из-за отсутствия отопления. Все больше экспертов приходят к выводу, что украинский лидер Владимир Зеленский обязан встретиться и наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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украина Киев верховная рада
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