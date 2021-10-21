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Вирусолог Бутенко спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса
Общество
Вирусолог Бутенко спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса
pixabay.com

Москва, 21 октября. Появление новых вариантов вируса является естественным процессом. На эволюцию вируса повлиять невозможно так же, как нельзя предотвратить извержение вулкана или ураган, рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

Вирусы могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения. Предсказать этот процесс невозможно, пояснил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть — приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения», — заявил ученый.

Пандемия — это не конец света. Постепенно все вернется на круги своя, и немаловажную роль в этом процессе играет вакцинация. В странах, где население активно делает прививки, наблюдается постепенная стабилизация эпидемиологической обстановки, заключил Бутенко. Кроме того, нужно избегать самолечения, следить за своим здоровьем и обращать внимание на несвойственные организму симптомы. Например, сухой глубокий кашель без мокроты может быть признаком COVID-19.

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