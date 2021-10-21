Боярский: «Зенит» играл с «Ювентусом» на равных

Санкт-Петербург, 21 октября. Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский похвалил игроков петербургского клуба за усилия и самоотдачу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

По мнению актера, несмотря на разницу в классе, на поле играли два равных соперника. Он также отметил тренерскую работу Сергея Семака в этой встрече.

«Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне все очень симпатично. "Ювентус" — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы, — сказал артист в интервью изданию «Спорт-Эксперсс».

Однако теперь необходимо сосредоточиться на подготовке к матчу с московским «Спартаком», который состоится в ближайшие выходные. Боярский выразил уверенность, что если «Зенит» будет играть с красно-белыми так же, как с «Ювентусом», то обязательно победит.

Матч закончился победой туринцев с минимальным счетом. Единственный гол на свой счет в этой встрече записал полузащитник Деян Кулушевски.