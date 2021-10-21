Downdetector зафиксировал сбои в работе стримингового сервиса Netflix

Лос-Анджелес, 21 октября. Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix отмечены в среду 20 октября на территории США. Об этом сообщил портал Downdetector.

Портал Downdetector отслеживает работу популярных интернет-ресурсов и фиксирует сбои. Порядка 43 процентов пользователей Сети обратили внимание на неполадки сайта Netflix. Еще 34 процента граждан испытывают сложности с загрузкой видеороликов, а 22 процента пожаловались на некачественную работу приложения.

Не только пользователи стримингового сервиса Netflix столкнулись с неполадками. Согласно порталу Downdetector сбои зафиксированы в работе социальной сети Instagram. Проблемы появились во второй половине дня 20 октября. Граждане не могли опубликовать контент в ленту и выпустить сторис. Наибольшее число жалоб поступило из Соединенных Штатов, России, Канады.