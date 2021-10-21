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Регулярные переводы денег с карты на карту могут заинтересовать ФНС
Общество
Регулярные переводы денег с карты на карту могут заинтересовать ФНС
pixabay.com

Москва, 21 октября. Подоходный налог платить не нужно, если деньги были переведены от одного физического лица другому. Юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян объяснил, почему это происходит.

Меграбян в беседе с «Аргументами и Фактами» рассказал, что такие переводы носят сугубо безвозмездный характер, а потому и не облагаются налогом. Такие переводы с точки зрения законодательства рассматриваются как подарок.

Однако есть моменты, когда Федеральная налоговая служба может заинтересоваться такими переводами. Среди таких моментов периодичные переводы с одинаковыми суммами.

«Зачастую граждане осуществляют предпринимательскую деятельность без заключения договоров и регистрации юридического лица, например, оплата аренды квартиры, оплата каких-либо услуг и прочее для избежания налогового обложения», – пояснил эксперт.

Тогда налоговая может заподозрить человека в получении неофициальных доходов. Получение различных сумм от разных людей также может рассматриваться как оплата определенных услуг или продажи товаров.

Ранее стало известно, что сотрудникам банков могут разрешить отказывать в подозрительных переводах. Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров выступил с этой инициативой.

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