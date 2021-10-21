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Мошенники предлагают россиянам купить поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 21 октября 2021 04:20
Общество
Мошенники предлагают россиянам купить поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19
Global Look Press  /  Piero Tenagli / Keystone Press Agency

Москва, 21 октября. Число мошеннических объявлений о продаже фейковых сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выросло на фоне введения новых коронавирусных ограничений в России.

Власти многих российских регионов ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест и культурных мероприятий. Получить его могут лишь привитые жители, а также те, кто переболел COVID-19 за последние полгода.

«Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на "Госуслугах"», — цитирует РИА Новости сообщение компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Мошенники просят жертв выслать им данные паспорта или водительских прав, СНИЛС, страхового полиса и предоставить номер телефона, который привязан к «Госуслугам». Стоимость таких сертификатов варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Телефонных мошенников чаще всего можно распознать по определенным фразам, которые они используют чаще всего. Прежде всего сомнения должны вызвать словосочетания «лицевой счет» и «финансовая ячейка».

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