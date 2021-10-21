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Финансист Финогенова: многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно
Экономика
Финансист Финогенова: многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 октября. Некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию. Среди таких предпенсионеры с большим трудовым стажем, безработные предпенсионеры и многодетные женщины, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Статус «предпенсионер» имеют люди, которым до нового пенсионного возраста осталось пять лет. Справку, подтверждающую этот факт, можно получить на портале «Госуслуги», передает «Прайм».

Что касается досрочного выхода на пенсию, то право на него имеют граждане с большим стажем работы. Для мужчин он составляет 42 года, для женщин – 37 лет. Но есть определенное условие. Возраст мужчины должен составлять 60 лет, для женщины он равен 55 годам. Узнать свой стаж можно на том же сайте госуслуг, а также в МФЦ и отделении ПФР.

Безработные пенсионеры тоже могут воспользоваться правом выхода на досрочную пенсию. Однако важно, чтобы потеря работы была по независящим от гражданина причинам.

Многодетные матери с тремя или четырьмя детьми могут выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока. Но это возможно только при наличии 15 лет страхового стажа.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на 2022 год пока рассчитан, исходя из прежнего прогноза — в 5,8%. Тем не менее, исполняя поручение президента России Владимира Путина, все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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