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Происшествия
Инженера ВМС США обвинили в передаче Франции секретных данных об атомных подлодках
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Инженера ВМС США обвинили в передаче Франции секретных данных об атомных подлодках
Происшествия
Инженера ВМС США обвинили в передаче Франции секретных данных об атомных подлодках
pixabay.com  /  PD

Ричмонд, 21 октября. Американского инженера военно-морских сил Джонатана Тоэби и его супругу Диану взяли под арест за попытку передать Франции секретные чертежи подлодок. Задержанные заявили о своей невиновности в шпионаже, сообщил телеканал CBS.

Заседание суда прошло в штате Западная Виргиния. Семейную пару арестовали при попытке предоставить третьей стране чертежи современных атомных подводных лодок США класса «Виргиния». По версии министерства юстиции, в апреле 2020 года 42-х летний Тоэби хотел выйти на иностранные власти, отправив им сообщение. Он предложил продать информацию о силовых установках субмарин.

О планах американца узнало ФБР, и с инженером связался сотрудник ведомства. Полицейский представился иностранным агентом, и супруги Тоэби несколько раз передали ему конфиденциальную информацию, выручив за раскрытие гостайны примерно 100 тысяч долларов в криптовалюте.

Недавно в Турции арестовали четверых россиян по обвинениям в военном и политическом шпионаже. Вместе с гражданами РФ задержали выходцев из Узбекистана и Украины. Арестованным может грозить тюремное наказание сроком от 15 до 20 лет.

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Все новости / Происшествия / Инженера ВМС США обвинили в передаче Франции секретных данных об атомных подлодках
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