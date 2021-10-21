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Региональный бюджет Ямала вырос на 23% за девять месяцев 2021 года

  /   Обновлено: 21 октября 2021 03:52
Экономика
Региональный бюджет Ямала вырос на 23% за девять месяцев 2021 года
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Салехард, 21 октября. Исполняющий обязанности начальника регионального управления ФНС Дмитрий Крижановский выступил на заседании комитета заксобрания Ямала. Он отчитался о налоговых поступлениях в бюджет региона в 2021 году.

Согласно информации Крижановского, налоговые поступления увеличились на 23% по сравнению с первым годом пандемии. Большую часть доходов составил налог на прибыль. На него пришлось 70,3 миллиарда рублей, пишет «Ямал-медиа».

Второе место в структуре доходов составил налог на имущество организаций (55,7 миллиарда рублей), а третью строчку занимает НДФЛ (33,9 миллиарда рублей). По словам Крижановского, последняя цифра стала на 12% больше, чем в прошлом году.

Отмечается рост объема налоговых поступлений от предприятий ТЭК. Увеличившись на 23%, он принес в бюджет Ямала 29,6 миллиарда рублей. На этот показатель повлияли восстановление экономики и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке углеводородного сырья.

Согласно данным Центробанка, годовая инфляция Ямало-Ненецкого автономного округа ускорилась до 5,05 процента в сентябре. Но этот показатель остается ниже, чем в целом по России и Уральскому федеральному округу.

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ямал налог региональный бюджет
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