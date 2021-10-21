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Мантуров: основные предприятия продолжат работу в период нерабочей недели

  /   Обновлено: 21 октября 2021 03:47
Экономика
Мантуров: основные предприятия продолжат работу в период нерабочей недели
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 21 октября. Системообразующие предприятия, в числе которых продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции, продолжат свою работу на каникулах. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как отметил министр, граждане должны быть обеспечены возможностью приобретать необходимые товары. Властям нужно предусмотреть и реализовать беспрепятственный допуск населения к подобной продукции.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл», — отметил Мантуров.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочими. Решения было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Регионы могут регулировать нерабочий период по своему усмотрению, кроме обязательного недельного срока.

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минпромторг нерабочая неделя системообразующие предприятия продолжение работы
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