Читатели Der Spiegel раскритиковали позицию партии «Зеленые» в отношении «СП-2»

Берлин, 21 октября. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную высказыванию сопредседателя партии бундестага «Зеленые» Анналены Бербок по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Материал вызвал споры среди читателей.

Парламентарий на фоне рекордно высоких цен на газ обвинила российскую сторону в «игре в покер». Она призвала Москву соблюдать европейское законодательство и выступила за невыдачу разрешения на регистрацию и эксплуатацию «Северного потока — 2». Публикация не оставила без внимания читателей газеты.

«Положение в мире из-за коронавируса напряженное. Никто не знает, каков будет энергетический голод в ближайшие годы. На месте "зеленых" я бы поостерегся создавать впечатление, будто политики способствуют повышению цен на энергию», — написал один из пользователей.

«Спасибо, Анналена, так вы показываете (несуществующую) силу. Я обязательно буду думать о вас с гордостью, когда придет счет за отопление. Но, по крайней мере, мы им показали», — отметил с иронией Fantomas.

Украина тоже разделяет подобную позицию. «Нафтогаз» намерен принять участие в сертификации проекта, чтобы сорвать его запуск. Пользователи болгарского издания «Факти» подвергли такую позицию, не стесняясь в высказываниях.