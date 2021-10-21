Жители Болгарии раскритиковали власть за покупку газа по биржевой цене

София, 21 октября. Болгарские власти принимают невыгодные стране решения, покупая дорогой газ, вместо контракта на прямые поставки голубого топлива из России. Об этом заявил член местной партии «Русофилы за возрождение Отечества» Николай Малинов.

Решение покупать газ по 1300 долларов вместо возможных 250 политик раскритиковал и усомнился, что власти таким образом действуют в национальных интересах. На примере Венгрии он посоветовал немедленно заключить долгосрочный контракт с Россией. Материал об этом опубликовала болгарская газета «Факти».

Жители страны также остались недовольны таким решением. В большинстве читатели издания пришли к мнению, что правительство заключает глупые договоры в угоду Западу, а не своему населению.

«Дураки-подлизы, желаю вам покупать газ по биржевой цене 1600 долларов», — написал один из пользователей Сети.

«Не знаю, какой идиот из "Булгаргаза" им посоветовал связать стоимость газа с котировкой на бирже. У Болгарии сейчас есть долгосрочный контракт с Россией, но мы лапу сосем, потому что цены привязаны к бирже. Кретины!» — добавил другой читатель.

Ранее читатели «Фактов» обратили внимание на желание украинской компании «Нафтогаз» участвовать в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Позиция украинской стороны была поднята на смех аудиторий издания.